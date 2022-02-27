Боттас: новые правила сделали DRS более мощной, что поможет при обгонах

Новые технические правила Формулы-1 увеличили мощность системы снижения сопротивления, заявил пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас, который ожидает, что это облегчит обгоны.

«Я разговаривал с другими гонщиками, они говорят, что у них было меньше эффекта слипстрима. Посмотрим, узнаем в Бахрейне. Но я также считаю важным тот факт, что эффект DRS в этом году больше из-за более широкого крыла, так что, возможно, это компенсирует небольшую потерю слипстрима и облегчит обгоны», — приводит слова Боттаса RaceFans.

Напомним, в прошлом сезоне «Королевских гонок» команда «Альфа Ромео» заняла девятое место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. В прошлом сезоне за команду выступали финский гонщик Кими Райкконен, а также представитель Италии Антонио Джовинацци.