Алонсо: мы столкнулись с трудностями из-за невозможности использовать DRS в Барселоне

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда во время предсезонных тестов в Барселоне.

«Мы столкнулись со значительными трудностями из-за невозможности использовать DRS по нескольким причинам. Ничего такого, что мы не смогли бы исправить к Бахрейну. И, честно говоря, мы, вероятно, могли бы запустить её вчера и сегодня, но мы решили этого не делать. Но, конечно, это мешает, это не только время, которое вы теряете на каждом круге. Это также влияет на такие вещи, как прогрев шин, и из-за этого возникает небольшой эффект снежного кома. Но мы приняли решение оставить всё как есть и просто двигаться вперёд», — приводит слова Алонсо The Race.