Алонсо: мы столкнулись с трудностями из-за невозможности использовать DRS в Барселоне
Поделиться
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда во время предсезонных тестов в Барселоне.
«Мы столкнулись со значительными трудностями из-за невозможности использовать DRS по нескольким причинам. Ничего такого, что мы не смогли бы исправить к Бахрейну. И, честно говоря, мы, вероятно, могли бы запустить её вчера и сегодня, но мы решили этого не делать. Но, конечно, это мешает, это не только время, которое вы теряете на каждом круге. Это также влияет на такие вещи, как прогрев шин, и из-за этого возникает небольшой эффект снежного кома. Но мы приняли решение оставить всё как есть и просто двигаться вперёд», — приводит слова Алонсо The Race.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
21:37
-
20:29
-
18:48
-
17:57
-
16:58
-
16:26
-
15:32
-
14:38
-
13:43
-
12:50
-
11:12
-
10:51
-
10:03
-
00:37
- 26 февраля 2022
-
22:48
-
22:40
-
21:58
-
21:07
-
19:56
-
18:56
-
17:55
-
16:01
-
15:10
-
13:46
-
12:39
-
11:38
-
10:46
-
09:54
- 25 февраля 2022
-
23:56
-
23:06
-
21:48
-
20:29
-
20:24
-
20:09
-
19:59
Партнерский контент