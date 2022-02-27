Хюлькенберг опубликовал пост, посвящённый событиям на Украине

Резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором выразил поддержку одной из своих болельщиц, а также всему украинскому народу.

«Мои мысли с украинским народом в последние несколько дней и сегодня. Я в недоумении, печали и гневе от того, что происходит. Это неприемлемо и должно быть прекращено немедленно.



Некоторые из вас, возможно, помнят эту девочку. Анастасия, 11 лет, из Киева. За последние несколько лет она приезжала на несколько гонок со своим папой, чтобы поддержать меня. У неё такой сильный характер, и она любит спорт. Теперь пришло время поддержать её и всех других украинских людей, которым пришлось покинуть свой дом», — написал Хюлькенберг.