Финский гонщик «Тойоты» Калле Рованперя стал победителем этапа WRC в Швеции. После этого он высказался по поводу ситуации на Украине. В настоящее время там проводится специальная операция по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.



«Мы проделали довольно большую работу, и я должен сказать, что очень счастлив. Я должен сказать большое спасибо команде, они много трудились, машина была великолепна, и теперь я гораздо более уверен в себе.



Не хочу сейчас слишком много праздновать, это был действительно трудный уик-энд для людей на Украине. Я просто хочу надеяться, что у них есть силы и надежда в эти трудные времена», — приводит слова Рованпери Autosport.