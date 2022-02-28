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Победитель этапа WRC в Швеции: не хочу слишком много праздновать из-за ситуации на Украине

Победитель этапа WRC в Швеции: не хочу слишком много праздновать из-за ситуации на Украине
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Финский гонщик «Тойоты» Калле Рованперя стал победителем этапа WRC в Швеции. После этого он высказался по поводу ситуации на Украине. В настоящее время там проводится специальная операция по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы проделали довольно большую работу, и я должен сказать, что очень счастлив. Я должен сказать большое спасибо команде, они много трудились, машина была великолепна, и теперь я гораздо более уверен в себе.

Не хочу сейчас слишком много праздновать, это был действительно трудный уик-энд для людей на Украине. Я просто хочу надеяться, что у них есть силы и надежда в эти трудные времена», — приводит слова Рованпери Autosport.

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