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Уилл Бакстон: проект «Андретти» в Формуле-1 очень серьёзный

Уилл Бакстон: проект «Андретти» в Формуле-1 очень серьёзный
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Журналист Уилл Бакстон рассказал о том, что чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти имеет хорошие шансы на то, чтобы заявить свою команду в серию «Королевских гонок».

«На минувших выходных мне удалось пообщаться со многими людьми в паддоке «Индикара». Проект «Андретти» в Формуле-1 серьёзный. Очень серьёзный. Выплата вступительного взноса за них – это как потратить мелочь. И в эпоху ограничения бюджетов «Андретти» будет обладать таким финансированием, что заставит беспокоиться топ-3 команды Формулы-1. Неудивительно, что конкуренты беспокоятся», — написал Андретти в своём «твиттере».

Ранее Андретти рассказал, что предпринял множество попыток по приобретению команды Формулы-1 «Хаас» и по-прежнему открыт для переговоров с владельцем гоночного коллектива Джином Хаасом.

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