Хельмут Марко рассказал, что «Ред Булл» столкнулся с проблемой массы нового болида

Глава «Ред Булл» Хельмут Марко признает, что его команда столкнулась с проблемой в плане обеспечения соответствия их болидов минимальному лимиту массы, который был установлен новым техническим регламентом Формулы-1.
Лимит массы машин в этом году был увеличен до 795 кг без учета топлива, что делает болиды на 43 кг тяжелее, чем раньше.
«Единственная проблема, которая у нас есть — это масса болида. Но это есть у всех команд. Хорошо, что минимальная масса уже увеличена, но до первой гонки предстоит ещё много работы.
Сегодня состоится ещё одна встреча. Посмотрим, не будет ли ещё одного повышения», — приводит слова Марко Racingnews365.
Издание Racingnews365 утверждает, что «Ред Булл» — это команда, у которой больше всего проблем с массой болида, и поэтому другие команды на решетке могут не захотеть согласиться на увеличение лимита.
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