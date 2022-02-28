Валттери Боттас высказался по поводу нового болида «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас дал комментарий по поводу новой машины команды.
«Я впечатлен нашей новой машиной C42. Я думаю, что ливрея очень красивая, наша команда проделала блестящую работу. Конечно, это моя первая машина в Альфа Ромео, что делает ее особенной, и я с нетерпением жду возможности выйти на старт в Бахрейне.
Самое интересное, что мы понятия не имеем, как сложится первая гонка. Тесты помогли нам подтвердить наши ожидания относительно того, на каком этапе мы находимся, какого прогресса мы добились с машиной, но теперь мы приближаемся к моменту, который действительно имеет значение. С тех пор, как я пришел в команду, я вижу столько мотивации в ней: все очень стараются, пытаются работать больше других, чтобы быть конкурентоспособными, и это, в свою очередь, дает мне дополнительный стимул, когда я нахожусь в кабине», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.
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