AMuS: лишь у одной команды Формулы-1 из 10 нет перевеса болида

Девять из 10 команд Формулы-1 испытывают проблемы с весом болидов, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, только команде «Альфа Ромео» удалось добиться веса в 795 кг, который является минимальным в регламенте сезона-2022. Остальные же команды не смогли в настоящий момент подготовить машины на нижней границе веса.



Сообщается, что больше всех в этом вопросе к решению продвинулась команда «Макларен».



Отмечается, что каждый лишний килограмм делает машину медленнее. Так, например, на трассе в Барселоне каждый лишний килограмм стоит машине 0,03 секунды с круга. Именно это и стало причиной разговоров о возможном подъёме значения минимального веса в регламенте 2022 года. Однако первое такое предложение столкнулось с неудачей на голосовании — для одобрения поправок к регламенту «за» должны проголосовать восемь команд из 10, а также руководство ФИА и Формулы-1.