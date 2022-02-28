Марко подтвердил переговоры с Ферстаппеном о продлении контракта
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что команда ведёт переговоры о продлении контракта с чемпионом мира 2021 года, голландским гонщиком Максом Ферстаппеном.
«Мы ведём переговоры», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Как сообщает издание Bild, годовой гонорар Ферстаппена вырастет с € 22 млн до € 26,5 млн. Кроме того, в контракте будут прописаны более высокие бонусы за победы и титулы.
Напомним, Ферстаппен является действующим чемпионом Формулы-1, а «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов команды останется прежним: помимо Ферстаппена, в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Мексики Серхио Перес.
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
18:57
-
18:13
-
18:01
-
17:13
-
16:24
-
15:16
-
14:57
-
14:37
-
13:51
-
12:50
-
11:49
-
10:52
-
09:54
-
00:52
-
00:06
- 27 февраля 2022
-
22:33
-
21:37
-
20:29
-
18:48
-
17:57
-
16:58
-
16:26
-
15:32
-
14:38
-
13:43
-
12:50
-
11:12
-
10:51
-
10:03
-
00:37
- 26 февраля 2022
-
22:48
-
22:40
-
21:58
-
21:07
-
19:56
Партнерский контент