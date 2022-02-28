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Марко подтвердил переговоры с Ферстаппеном о продлении контракта

Марко подтвердил переговоры с Ферстаппеном о продлении контракта
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что команда ведёт переговоры о продлении контракта с чемпионом мира 2021 года, голландским гонщиком Максом Ферстаппеном.

«Мы ведём переговоры», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Как сообщает издание Bild, годовой гонорар Ферстаппена вырастет с € 22 млн до € 26,5 млн. Кроме того, в контракте будут прописаны более высокие бонусы за победы и титулы.

Напомним, Ферстаппен является действующим чемпионом Формулы-1, а «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов команды останется прежним: помимо Ферстаппена, в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Мексики Серхио Перес.

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