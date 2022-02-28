Джордж Расселл предложил вернуть в Формулу-1 активную подвеску

Пилот «Мерседеса», британский гонщик Джордж Расселл высказался на тему нестабильности новых болидов на трассе.



«Я думаю, что активная подвеска решила бы проблему по щелчку пальцев, а, кроме того, добавила бы скорости машинам. Я уверен, что все команды справились бы с этим, и это помогло бы в будущем. Но посмотрим, что получится в Бахрейне. Уверен, что у команд сейчас есть разумные идеи, как разобраться с этой проблемой», — приводит слова Расселла Autosport.



Напомним, активная подвеска была запрещена в Формуле-1 в 1994 году.



Ранее на эту тему высказался руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, отметив, что подобная нестабильность машины на трассе опасна и является проблемой для большинства команд.