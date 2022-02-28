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ФИА отменила Межконтинентальный кубок по дрифту в Сочи

ФИА отменила Межконтинентальный кубок по дрифту в Сочи
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Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об отмене Межконтинентального кубка по дрифту 2022 года, запланированного на 9-12 июня на «Сочи Автодроме».

«ФИА с грустью и шоком наблюдает за событиями на Украине и надеется на быстрое разрешение сложившейся ситуации. Однако в нынешних условиях проведение Межконтинентального кубка ФИА по дрифту, запланированного на «Сочи Автодроме» в июне этого года, не представляется возможным. Мысли ФИА со всеми, кто пострадал в результате событий на Украине», — гласит заявление ФИА.

Ранее стало известно, что ФИА последовательно отменила Гран-при России и этап чемпионата мира по турингу — WTCR.

Кроме того, были отменены этапы чемпионатов по мотокроссу и спидвею.

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