Чжоу рассказал об ожиданиях от дебютного сезона в Формуле-1

Новобранец «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1.
«Учитывая тот факт, что я — единственный дебютант в этом сезоне, то на мне будет небольшой прессинг, но меня это особо не беспокоит. Я чувствовал прессинг и в прошлом сезоне Формулы-2, потому что очень много людей следили за моими выступлениями и борьбой за титул. Думаю, я хорошо справился. За годы карьеры я научился психологически приспосабливаться к разным ситуациям.
В целом меня ждёт новый опыт в Формуле-1, мне предстоит ко многому привыкнуть, особенно в начале сезона. Я готов бороться с пилотами, которые были дебютантами в прошлом году, и постараюсь их опередить. Мне хочется показать свои возможности и навыки, потому что я считаю это самым важным.
Не хочу выступать в Формуле-1 просто ради факта выступления. Хочу выступать, чтобы проявить себя, чтобы моя страна и мои болельщики были горды за меня. Хочу добиться успеха. В нынешнем сезоне постараюсь заработать несколько очков и вместе с напарником Валттери Боттасом двигать команду вперёд», — приводит слова Чжоу Motorsport Week.
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