Чжоу высказался по поводу нового болида «Альфа Ромео»

Новобранец «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу дал комментарий по поводу новой машины команды.

«Я полностью заряжен энергией на сезон, и вид нового болида C42 с той ливреей, с которой я буду участвовать в гонках, придаёт мне дополнительной уверенности. Мы находимся в начале новой эры, с новыми машинами и новым регламентом, и это создаёт возможность для всех команд добиться прогресса, поскольку мы всё начинаем с нуля. Все в «Альфа Ромео» были невероятно полезны с тех пор, как я присоединился к команде, и, когда я вижу всю тяжёлую работу, приверженность и мотивацию каждого, в Хинвиле и на трассе, меня переполняют гордость и волнение. Не могу дождаться момента, когда смогу выйти на старт на этой машине и вместе с командой добиться результатов, на которые мы вместе нацелены», — приводит слова Чжоу пресс-служба команды.