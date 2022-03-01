Риккардо: все эти ваши «Ред Булл» и «Мерседесы» в Барселоне ничего не показали

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо дал комментарий по поводу итогов предсезонных тестов в Барселоне.
«Я думаю, что мы находимся в хорошем положении, но всегда есть над чем работать и что улучшать. Так что мы дадим команде некоторые данные для работы, а я сосредоточусь на том, что я могу делать лучше.
В целом три дня для команды прошли безупречно, это действительно потрясающее начало сезона. Спасибо всем сотрудникам завода за тяжёлую работу зимой, благодаря которой мы оказались в таком положении.
В любом случае все эти ваши «Ред Булл» и «Мерседесы» в Барселоне ничего не показали. Так что посмотрим, что произойдёт, когда это откроется немного больше. Но пока мы сосредоточены на себе… просто пытаемся понять, где мы слабы. Думаю, я уже знаю наши сильные стороны, так что просто пытаюсь поработать над слабыми сторонами с точки зрения вождения и настройки», — приводит слова Риккардо Give me Sport.
- 1 марта 2022
-
11:42
-
09:50
-
00:34
- 28 февраля 2022
-
22:48
-
21:48
-
19:59
-
18:57
-
18:13
-
18:01
-
17:13
-
16:24
-
15:16
-
14:57
-
14:37
-
13:51
-
12:50
-
11:49
-
10:52
-
09:54
-
00:52
-
00:06
- 27 февраля 2022
-
22:33
-
21:37
-
20:29
-
18:48
-
17:57
-
16:58
-
16:26
-
15:32
-
14:38
-
13:43
-
12:50
-
11:12
-
10:51
-
10:03