Риккардо: все эти ваши «Ред Булл» и «Мерседесы» в Барселоне ничего не показали

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо дал комментарий по поводу итогов предсезонных тестов в Барселоне.

«Я думаю, что мы находимся в хорошем положении, но всегда есть над чем работать и что улучшать. Так что мы дадим команде некоторые данные для работы, а я сосредоточусь на том, что я могу делать лучше.



В целом три дня для команды прошли безупречно, это действительно потрясающее начало сезона. Спасибо всем сотрудникам завода за тяжёлую работу зимой, благодаря которой мы оказались в таком положении.



В любом случае все эти ваши «Ред Булл» и «Мерседесы» в Барселоне ничего не показали. Так что посмотрим, что произойдёт, когда это откроется немного больше. Но пока мы сосредоточены на себе… просто пытаемся понять, где мы слабы. Думаю, я уже знаю наши сильные стороны, так что просто пытаюсь поработать над слабыми сторонами с точки зрения вождения и настройки», — приводит слова Риккардо Give me Sport.