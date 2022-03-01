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В Краснодарском крае всё ещё верят в проведение Гран-при России Формулы-1

В Краснодарском крае всё ещё верят в проведение Гран-при России Формулы-1
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Власти Краснодарского края всё ещё не исключают возможности проведения Гран-при России Формулы-1 в 2022 году на «Сочи Автодроме». Об этом заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«На данный момент в министерство не поступали официальные письма об отмене гонок, мы можем ориентироваться только на официальные заявления в средствах массовой информации. Будем надеяться, что ситуация изменится к сентябрю и мы сможем погрузиться в мир «Королевских гонок». На сегодняшний день в городе-курорте Сочи в соответствии с календарным планом проходит большое количество соревнований, которые могут подарить людям дух спортивного праздника», — приводит слова Тимченко ТАСС.

Ранее Формула-1 объявила, что проведение Гран-при России является невозможным в текущей обстановке.

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