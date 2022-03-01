В Краснодарском крае всё ещё верят в проведение Гран-при России Формулы-1

Власти Краснодарского края всё ещё не исключают возможности проведения Гран-при России Формулы-1 в 2022 году на «Сочи Автодроме». Об этом заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.



«На данный момент в министерство не поступали официальные письма об отмене гонок, мы можем ориентироваться только на официальные заявления в средствах массовой информации. Будем надеяться, что ситуация изменится к сентябрю и мы сможем погрузиться в мир «Королевских гонок». На сегодняшний день в городе-курорте Сочи в соответствии с календарным планом проходит большое количество соревнований, которые могут подарить людям дух спортивного праздника», — приводит слова Тимченко ТАСС.



Ранее Формула-1 объявила, что проведение Гран-при России является невозможным в текущей обстановке.