RTL: немецкий спонсор «Хааса» требует разрыва контракта с «Уралкалием»

Один из основных спонсоров американской команды Формулы-1 «Хаас» потребовал разрыва контракта с российской компанией «Уралкалий». По данным RTL, немецкая телекоммуникационная компания 1&1 жёстко поставила вопрос о расставании «Хааса» с титульным спонсором из России. В противном случае соглашение с «Хаасом» разорвёт сама 1&1.



Ранее «Хаас» принял решение убрать логотипы «Уралкалия» и отказаться от ливреи машины в цветах российского флага в заключительный день тестов Формулы-1 в Барселоне. Также в команде отметили, что на нынешней неделе будут принимать решение насчёт дальнейших взаимоотношений с «Уралкалием» в сложившейся обстановке.



Добавим, что сегодня состоится заседание Всемирного совета ФИА по автоспорту, на котором всем гонщикам с российскими и белорусскими лицензиями может быть запрещено выступление в международных гоночных сериях.

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