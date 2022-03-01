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«Мерседес» — о боковых понтонах «Ред Булл»: выглядит интересно, мы подумаем об этом

«Мерседес» — о боковых понтонах «Ред Булл»: выглядит интересно, мы подумаем об этом
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт намекнул на то, что его команда обсудит боковые понтоны на болиде «Ред Булл», которые австрийский коллектив продемонстрировал на предсезонных тестах в Барселоне.

«Наиболее визуально отличными я считаю боковые понтоны, которые придумали в «Ред Булл». Выглядит интересно, так что мы пойдём и подумаем об этом», — приводит слова Эллиотта Planetf1.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

С 23 по 25 февраля в Барселоне уже состоялись первые предсезонные тесты. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.

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