«Мерседес» — о боковых понтонах «Ред Булл»: выглядит интересно, мы подумаем об этом

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт намекнул на то, что его команда обсудит боковые понтоны на болиде «Ред Булл», которые австрийский коллектив продемонстрировал на предсезонных тестах в Барселоне.

«Наиболее визуально отличными я считаю боковые понтоны, которые придумали в «Ред Булл». Выглядит интересно, так что мы пойдём и подумаем об этом», — приводит слова Эллиотта Planetf1.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



С 23 по 25 февраля в Барселоне уже состоялись первые предсезонные тесты. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.