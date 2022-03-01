Бинотто ответил Хэмилтону, который предположил лидерство «Феррари» в начале сезона

Босс «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу предположения семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона о том, что итальянская команда опережает «Мерседес» в разработке нового болида.

«Я уверен, что, когда мы приедем в Бахрейн, они окажутся на два или три месяца впереди. Для нас было важно создать хорошую основу, но впереди у нас очень длинный сезон, и я ожидаю очень сильной конкуренции с первой гонки. Гоночные команды скрывают истинный потенциал своих машин, некоторые больше, чем другие. Сейчас ещё слишком рано, чтобы правильно оценить производительность различных машин», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.