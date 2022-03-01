Bild: карьера Мазепина в Формуле-1 подошла к концу. Хюлькенберг — логичный выбор

Немецкое издание Bild высказало мнение о том, что российский гонщик Никита Мазепин больше не примет участия в гонках Формулы-1, а на его место придёт Нико Хюлькенберг.
«Карьера Никиты Мазепина как гонщика Формулы-1 подходит к концу. Напарник Мика Шумахера проехал свои круги во время тестов, но многое происходит за кулисами. Вполне возможно, что у Мазепина могут возникнуть проблемы с получением визы для участия в гонках. А также потому, что его отец имеет тесные связи с президентом Путиным. Поэтому уход Мазепина — лишь вопрос времени».
После этого Bild предположило, кто может заменить россиянина в «Хаасе».
«Пьетро Фиттипальди. Вероятно, это первый выбор! Фиттипальди является запасным гонщиком «Хааса» и также был на трассе во время тестов в Барселоне. Каллум Айлотт, в данный момент выступающий в «Индикаре», может стать подходящей кандидатурой для укрепления связей с «Феррари». Ещё одним претендентом считается пилот Формулы-E и резервист «Феррари» в Ф-1 Антонио Джовинацци. Но логичным выбором будет приглашение Нико Хюлькенберга. Немец как резервный пилот «Астон Мартин» знаком с новым поколением болидов и обладает богатым опытом».
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