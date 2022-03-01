«Спорт вне политики». Квят обратился к спортивным федерациям и МОК с призывом

Российский пилот Даниил Квят опубликовал эмоциональный пост в своём «инстаграме», посвящённый событиям на Украине.
«Я очень надеюсь на мирное решение ситуации на Украине и на то, что мы все сможем в мире! Надеюсь и верю, что все стороны в самое короткое время смогут найти решение за столом переговоров путём уважительного диалога. Меня ужасает видеть конфликт двух братских наций. Я не хочу, чтобы вооружённые конфликты и войны влияли на будущее человечества. Я хочу, чтобы моя дочь и все дети наслаждались этим прекрасным миром.
Также обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идёт вразрез с тем, чему учит нас спорт в принципе — уважению, единству и миру. Кто, как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена?», — написал Квят.
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