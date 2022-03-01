Auto Motor und Sport: некоторые команды Формулы-1 готовят неоднозначные обновления
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Некоторые команды Формулы-1 готовят не вполне корректные обновления. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои источники в Международной автомобильной федерации (ФИА). Сообщается, что речь идёт о «решениях, которые не в полной мере соответствуют духу регламента».
Кроме того, отмечается, что всем гоночным коллективам, за исключением «Альфа Ромео», ещё только предстоит решить проблему с превышением веса болидов.
Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне пройдут с 10 по 12 марта. На них будут допущены зрители. Первые тесты проходили в Барселоне. Они состоялись с 23 по 25 февраля и проходили без присутствия болельщиков. В Бахрейне же впоследствии состоится первый этап нового сезона.
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