Auto Motor und Sport: некоторые команды Формулы-1 готовят неоднозначные обновления

Некоторые команды Формулы-1 готовят не вполне корректные обновления. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои источники в Международной автомобильной федерации (ФИА). Сообщается, что речь идёт о «решениях, которые не в полной мере соответствуют духу регламента».



Кроме того, отмечается, что всем гоночным коллективам, за исключением «Альфа Ромео», ещё только предстоит решить проблему с превышением веса болидов.



Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне пройдут с 10 по 12 марта. На них будут допущены зрители. Первые тесты проходили в Барселоне. Они состоялись с 23 по 25 февраля и проходили без присутствия болельщиков. В Бахрейне же впоследствии состоится первый этап нового сезона.