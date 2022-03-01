Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это может стать концом». Ральф Шумахер высказался о возможном уходе Мазепина из «Хааса»

«Это может стать концом». Ральф Шумахер высказался о возможном уходе Мазепина из «Хааса»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации с гонщиком команды «Хаас» Никитой Мазепиным. В свете нынешнего положения дел на Украине Никита может покинуть американскую команду.

«Это может стать концом для Никиты, и это, конечно, очень печально, потому что молодой человек буквально ничего не может с этим поделать. Но времени остаётся совсем немного, и тому, кто сможет заменить Мазепина, потребуется ещё познакомиться с машиной. Также я бы отметил, что есть такая проблема — Никита столкнётся с трудностями с поездками по Европе и миру», — приводит слова Шумахера Sports Mole со ссылкой на его выступление для Sky Deutschland.

Ранее о возможном прекращении сотрудничества с Мазепиным высказывался руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Новость по теме
Штайнер ответил на вопрос о будущем Никиты Мазепина в «Хаасе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022