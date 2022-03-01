«Это может стать концом». Ральф Шумахер высказался о возможном уходе Мазепина из «Хааса»
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации с гонщиком команды «Хаас» Никитой Мазепиным. В свете нынешнего положения дел на Украине Никита может покинуть американскую команду.
«Это может стать концом для Никиты, и это, конечно, очень печально, потому что молодой человек буквально ничего не может с этим поделать. Но времени остаётся совсем немного, и тому, кто сможет заменить Мазепина, потребуется ещё познакомиться с машиной. Также я бы отметил, что есть такая проблема — Никита столкнётся с трудностями с поездками по Европе и миру», — приводит слова Шумахера Sports Mole со ссылкой на его выступление для Sky Deutschland.
Ранее о возможном прекращении сотрудничества с Мазепиным высказывался руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
Новость по темеШтайнер ответил на вопрос о будущем Никиты Мазепина в «Хаасе»
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