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Марко объяснил, почему «Ред Булл» сейчас на уровне с «Мерседесом» и впереди «Феррари»

Марко объяснил, почему «Ред Булл» сейчас на уровне с «Мерседесом» и впереди «Феррари»
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Глава «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что в настоящее время его команда находится на одном уровне с «Мерседесом» и немного опережает «Феррари». Такой вывод он сделал после первых предсезонных тестов в Барселоне.

«Мы удовлетворены, тем как всё складывается. Я уверен, что в наших болидах было больше топлива по сравнению с большинством других команд, так что я думаю, что мы на одном уровне с «Мерседесом» и немного впереди «Феррари», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на F1-Insider.

Хельмут также высказался об увольнении Майкла Маси с поста гоночного директора Формулы-1:

«Я не думаю, что это правильно, что его убрали именно таким образом. Задавать вопросы надо было не Маси — следовало лучше изучить инструкцию, по которой он действовал».

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