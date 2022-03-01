В «Альфа Ромео» рассказали, как команды Формулы-1 борются с проблемой «козления»

Главный конструктор «Альфа Ромео» Ян Моншо допустил, что некоторым командам Формулы-1 придётся пойти на компромисс с производительностью, чтобы решить проблему «дельфинирования» или «козления», то есть подпрыгивания автомобиля. С подобной проблемой столкнулись многие гоночные коллективы во время первых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
«Я думаю, что вопрос подпрыгивания, который стал фактически главной темой недели, вызывал проблемы в основном в течение первого и начала второго дней тестов. После некоторых решений, которые мы предприняли, всё стало гораздо лучше. В третий день никакого подпрыгивания уже почти не было.
Очевидно, как и все команды, мы нашли способ обойти «козление». Но это потребовало некоторых компромиссов, потому что фактически приходится немного отойти от оптимального уровня в производительности. Я думаю, такая ситуация характерна для всех команд, и мы сейчас очень усердно работаем, чтобы справиться с ней», — приводит слова Моншо Crash.net.
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