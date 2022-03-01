ФИА решила не отстранять пилотов из России и Беларуси от международных гонок

Международная автомобильная федерация (ФИА) постановила не отстранять пилотов из Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Такое решение было принято сегодня, 1 марта, по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту. При этом организация обязала спортсменов из этих стран выступать под нейтральным флагом. Причина такой меры — продолжающийся кризис на Украине. Ранее федерация автоспорта Украины (ФАУ) призывала ФИА к отстранению России и Беларуси.



Напомним, не так давно стало известно, что ФИА отменила Гран-при России, а также этап чемпионата мира по турингу — WTCR. Кроме того, из спортивного календаря были исключены этапы чемпионатов по мотокроссу, спидвею и Межконтинентального кубка по дрифту 2022 года, запланированного на 9-12 июня на «Сочи Автодроме».