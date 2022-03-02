Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо высказался о новом двигателе «Альпин»

Фернандо Алонсо высказался о новом двигателе «Альпин»
Комментарии

Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями об успехах «Рено» относительно работы с двигателем.

«Конечно, мы считаем, что продвинулись вперёд в вопросе работы с двигателем. И не только в его мощности, но в целом во всём. Мотор был обновлён во многих аспектах, так что давайте просто посмотрим, сможем ли мы быть несколько конкурентоспособнее после этого.

При этом крайне важно сохранить надёжность, которая была у нас в прошлом году. Она была одной из самых сильных сторон нашей машины. Проблем с ней у нас вообще не было.

Но до Бахрейна мы не знаем, что другие команды сделали со своими двигателями, и насколько у них всё продвинулось», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

Новость по теме
Алонсо назвал команду, которую после первых тестов считает самой быстрой в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022