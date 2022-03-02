Фернандо Алонсо высказался о новом двигателе «Альпин»

Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями об успехах «Рено» относительно работы с двигателем.



«Конечно, мы считаем, что продвинулись вперёд в вопросе работы с двигателем. И не только в его мощности, но в целом во всём. Мотор был обновлён во многих аспектах, так что давайте просто посмотрим, сможем ли мы быть несколько конкурентоспособнее после этого.



При этом крайне важно сохранить надёжность, которая была у нас в прошлом году. Она была одной из самых сильных сторон нашей машины. Проблем с ней у нас вообще не было.



Но до Бахрейна мы не знаем, что другие команды сделали со своими двигателями, и насколько у них всё продвинулось», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

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