Леклер высказался о первых предсезонных тестах

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги первых предсезонных тестов.



«Я чувствую себя достаточно хорошо. Имею в виду, мы провели все тесты, которые планировали, это было важнее всего. Нашей задачей было проехать как можно больше километров, и мы смогли это сделать без особых проблем. Так что первые тесты прошли положительно, но я пока ничего не могу сказать по поводу производительности.



С другой стороны, я думаю, что мы работаем усерднее, чем когда-либо, не поднимая головы. Конечно, всегда приятно видеть себя на первом месте по итогам тестов, но это ничего не значит. Не думаю, что в команде придают этому значение. Сейчас мы фокусируемся не на результате, а на себе. Сейчас все наши мысли в Бахрейне», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.