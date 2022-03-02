De Telegraaf: Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен подписал новый контракт с австрийской командой, сообщает De Telegraaf. По информации источника, контракт рассчитан на несколько сезонов. Точные сроки соглашения пока не сообщаются.
Как сообщают источники, новый контракт сделает Ферстаппена самым высокооплачиваемым спортсменом в Нидердандах. По новому контракту Макс будет зарабатывать от € 40 млн до € 50 млн.
В настоящий момент новый контракт Ферстаппена с командой ещё не подтверждён.
Напомним, Ферстаппен является действующим чемпионом Формулы-1, а «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов команды останется прежним: помимо Ферстаппена, в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Мексики Серхио Перес.
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