Риккардо: в такие времена нужно работать с напарником сообща

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о работе с напарником Ландо Норрисом в условиях нового регламента.



«Я стараюсь по максимуму предоставлять команде обратную связь. В это время года ты даёшь свой максимум, собирая и делясь данными, потому что время на твоей стороне. В ходе гоночного уик-энда ты стараешься найти оптимальные настройки болида за максимально короткое время. Сейчас же ты делишься абсолютно всем, в том числе потому, что, как мне кажется, информации много не бывает.



Так что я стараюсь рассказать обо всех наблюдениях, а затем рассказать о них Ландо и обсудить это. В такие времена нужно работать с напарником сообща. Нужно сделать так, чтобы мы были на одной волне, чтобы помочь команде двигаться в правильном направлении», — приводит слова Риккардо PlanetF1.