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В Великобритании запретили пилотам из России и Беларуси участвовать в гонках любого уровня

В Великобритании запретили пилотам из России и Беларуси участвовать в гонках любого уровня
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Руководящий орган автомобильного спорта в Великобритании, компания Motorsport UK, запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, в Великобритании было приостановлено признание гоночных лицензий, выданных российской автомобильной федерацией (РАФ) и белорусской автомобильной федерацией (БАФ).

Это решение повлияет и на потенциальное выступление российских пилотов на этапах чемпионатов на территории Великобритании, отстранение распространяется только на местные чемпионаты. Таким образом, Никита Мазепин не сможет принять участие в Гран-при Великобритании, даже если сохранит место в команде «Хаас».

Напомним, ФИА решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Оно было принято вчера, 1 марта, по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.

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