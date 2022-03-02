В Великобритании запретили пилотам из России и Беларуси участвовать в гонках любого уровня

Руководящий орган автомобильного спорта в Великобритании, компания Motorsport UK, запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.



Таким образом, в Великобритании было приостановлено признание гоночных лицензий, выданных российской автомобильной федерацией (РАФ) и белорусской автомобильной федерацией (БАФ).



Это решение повлияет и на потенциальное выступление российских пилотов на этапах чемпионатов на территории Великобритании, отстранение распространяется только на местные чемпионаты. Таким образом, Никита Мазепин не сможет принять участие в Гран-при Великобритании, даже если сохранит место в команде «Хаас».



Напомним, ФИА решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Оно было принято вчера, 1 марта, по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.