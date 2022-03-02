Санкции Великобритании не позволят Мазепину выступить на Гран-при Формулы-1

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не сможет принять участие в Гран-при Великобритании Формулы-1 из-за санкций британской автоспортивной ассоциации — UK Motorsport. Напомним, ранее организация официально запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях на территории страны.



Помимо Мазепина, в гонках не смогут выступить Александр Смоляр, участвующий в чемпионате Формулы-3, и Ирина Сидоркова, участница чемпионата W Series. Формула-3 и W Series также планируют в нынешнем сезоне провести гонки на территории Великобритании.



При этом пока неизвестна судьба Мазепина в чемпионате Формулы-1 — «Хаас» принял решение убрать логотипы «Уралкалия» и отказаться от ливреи машины в цветах российского флага в заключительный день тестов Формулы-1 в Барселоне. Также в команде отметили, что на нынешней неделе будут принимать решение насчёт дальнейших взаимоотношений с «Уралкалием» в сложившейся обстановке. Именно «Уралкалий», принадлежащий отцу Никиты Мазепина — Дмитрию, и финансирует выступления Никиты.