Экклстоун поддержал решение ФИА не отстранять российских и белорусских пилотов от гонок

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Оно было принято вчера, 1 марта, по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.



«Это было абсолютно правильное решение ФИА. В мире столько всего вращается вокруг этого конфликта между Россией и Украиной, но я не думаю, что хоть кто-то принимает полностью продуманные решения. Если в Формуле-1 есть русский гонщик, то какое это имеет отношение к тому, что Россия ведёт военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)? Здесь нет никакой связи. Российские спортсмены не имеют никакого отношения к этому конфликту. Они не являются его частью и никогда не были его частью Они просто русские», — приводит слова Берни Экклстоуна The Independent.