Никита Мазепин запустил школу картинга для людей с ДЦП
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал новый пост в своём «инстаграме», где рассказал, что он открыл школу картинга для людей с заболеванием ДЦП.
«Сегодня у меня особый день, поэтому хотелось бы поделиться хорошими новостями. Они сейчас не помешают.
Вместе с фондом «Подарок Ангелу», картодромом Primo Karting и Иваном Бакаидовым мы открыли инклюзивную школу картинга для детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями — «Формула свободы».
Если хотите поддержать проект, который даёт бесплатную возможность тренироваться детям и взрослым, ссылка в профиле. Многие вещи я не могу контролировать, но делаю и буду делать всё, что в моих силах, чтобы сделать этот мир лучше и добрее.
Движение – жизнь!»
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