Никита Мазепин запустил школу картинга для людей с ДЦП

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал новый пост в своём «инстаграме», где рассказал, что он открыл школу картинга для людей с заболеванием ДЦП.

«Сегодня у меня особый день, поэтому хотелось бы поделиться хорошими новостями. Они сейчас не помешают.



Вместе с фондом «Подарок Ангелу», картодромом Primo Karting и Иваном Бакаидовым мы открыли инклюзивную школу картинга для детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями — «Формула свободы».



Если хотите поддержать проект, который даёт бесплатную возможность тренироваться детям и взрослым, ссылка в профиле. Многие вещи я не могу контролировать, но делаю и буду делать всё, что в моих силах, чтобы сделать этот мир лучше и добрее.



Движение – жизнь!»