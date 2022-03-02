Хельмут Марко: поведение Хэмилтона привело к увольнению Маси

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что молчание пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после Гран-при Абу-Даби прошлого сезона напрямую привело к отстранению гоночного директора Майкла Маси.

«Если бы Хэмилтон сообщил «Мерседесу», что собирается сделать шаг назад, они бы начали сразу искать ему замену. Однако этого не произошло. Своим молчанием он лишь хотел показать своё недовольство ситуацией и решениями. Отчасти такое поведение впоследствии также привело к тому, что Маси был отстранён от своей роли.

Я не думаю, что это правильно. Вы должны посмотреть на его выступления на протяжении многих лет. Если бы в распоряжении Маси было всё то, что они собираются ввести сейчас, ему было бы легче принимать решения: видеорефери и советник рядом с ним», — приводит слова Маси RacingNews365.