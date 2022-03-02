Гран-при России может быть заменён этапами в Катаре или Бахрейне

Отменённый этап Формулы-1 в Сочи может быть заменён гоночным уик-эндом в Бахрейне или Катаре, сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на свои источники.

«Формула-1 дебютировала в Катаре в прошлом году, а также подписала 10-летний контракт с местной организацией. Из-за проведения чемпионата мира по футболу в ноябре и декабре этот сезон будет пропущен, но гонка в начале года всё же может стать решением проблемы.



Теоретически вторая гонка в Бахрейне, где сезон откроется 20 марта, также возможна. В 2020 году Формула-1 дважды подряд проводила гонки на международной трассе Бахрейна в конце сезона. При этом во второй гонке использовалась другая схема трассы», — сообщает голландское издание.

Сама Формула-1 не давала пока никаких комментариев по поводу возможных вариантов замены Гран-при России, но ранее Стефано Доменикали говорил, что решение будет найдено.