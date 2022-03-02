Деймон Хилл рассказал, в чём заключается уникальность нового болида «Феррари»
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался по поводу нового болида «Феррари».
«У «Феррари» уникальная конструкция боковых понтонов, это феноменально. Но я слышал, как один очень опытный инженер некоторое время назад посмотрел на «Феррари» и сказал: «Такое ощущение, что эта машина проектировалась группой людей: в разработке передней части машины они пошли одним путём, а в проектировании задней части – другим». Никто толком не знает, что сработает в условиях нового регламента, но разница между командами довольно большая», — приводит слова Хилла Autosport.
Ранее Формула-1 в своём «твиттере» сообщила о том, что организаторы утвердили расписание предсезонных тестов в Бахрейне. Как и планировалось, они пройдут с 10 по 12 марта.
Новость по темеФормула-1 утвердила расписание предсезонных тестов в Бахрейне
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