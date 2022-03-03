Зак Браун: «Ред Булл» разрушил несколько многообещающих карьер

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что команда «Ред Булл» не предоставила возможностей для многих молодых пилотов, с которыми она работала.
«Если вы посмотрите не только на Макса Ферстаппена, то увидите, что «Ред Булл» отпустили очень много хороших гонщиков. Я думаю, они погубили несколько многообещающих карьер. Там были ребята, у которых, на мой взгляд, было всё, но им не дали достаточно возможностей, чтобы реализовать свой потенциал.
В прошлом сезоне «Ред Булл» выиграли титул, а мы нет, поэтому я не могу сказать, что они не знают, что делают. Но у них жёсткий подход. Хороший пример – Карлос Сайнс. Как и Даниэль Риккардо. Он доказал, что очень хорош как гонщик, но всё равно решил покинуть «Ред Булл».
Себастьян Феттель тоже ушел. Да, с Ферстаппеном у них вышла отличная история, которую они сами создали. Но что насчёт Алекса Албона и Пьера Гасли? Гасли отличный гонщик. Их система измотала многих гонщиков», — приводит слова Брауна RacingNews365.
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