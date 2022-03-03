Обозреватель Sky Sports: команды Формулы-1 уже начали подавать протесты друг на друга

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц рассказал о том, что команды Формулы-1 будут активно подавать протесты друг на друга в этом сезоне. Это связано с тем, что в этом году в силу вступает новый технический регламент.
«Они уже начали подавать протесты друг на друга. Многие команды смотрят на машины своих соперников и говорят: «Стоп, а мы не думали, что нам можно так делать!». Каждая мелочь будет детально изучена и опротестована. В этом проблема для новых гоночных директоров — эти два парня приходят в особенно горячее время для протестов между командами», — сказал Кравиц.
Напомним, команды Формулы-1 проведут предсезонные тесты в Бахрейне с 10 по 12 марта. На них будут допущены зрители. Первые тесты проходили в Барселоне. Они состоялись с 23 по 25 февраля и проходили без присутствия болельщиков. В Бахрейне же впоследствии пройдёт и первый этап нового сезона.
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