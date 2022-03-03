Источник: «Хаас» принял решение о замене Мазепина на Фиттипальди

Американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным на фоне событий на Украине. По утверждению журналиста Серхио Родригеса, в «Хаасе» уже определились, что Мазепина заменит резервный пилот американского коллектива Пьетро Фиттипальди. Именно он вместе с Миком Шумахером примет участие во вторых зимних тестах Формулы-1 в Бахрейне с 10 по 12 марта. Официальное заявление со стороны «Хааса» ожидается в ближайшее время.



Ранее стало известно, что Мазепин даже в случае сохранения места в «Хаасе» не сможет принять участие в Гран-при Великобритании Формулы-1 из-за санкций британской автоспортивной ассоциации — UK Motorsport. Организация официально запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях на территории страны.

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