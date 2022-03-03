Источник: «Хаас» принял решение о замене Мазепина на Фиттипальди

Американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным на фоне событий на Украине. По утверждению журналиста Серхио Родригеса, в «Хаасе» уже определились, что Мазепина заменит резервный пилот американского коллектива Пьетро Фиттипальди. Именно он вместе с Миком Шумахером примет участие во вторых зимних тестах Формулы-1 в Бахрейне с 10 по 12 марта. Официальное заявление со стороны «Хааса» ожидается в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Мазепин даже в случае сохранения места в «Хаасе» не сможет принять участие в Гран-при Великобритании Формулы-1 из-за санкций британской автоспортивной ассоциации — UK Motorsport. Организация официально запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях на территории страны.
- 3 марта 2022
-
11:59
-
11:40
-
10:50
-
10:05
-
00:42
- 2 марта 2022
-
23:51
-
21:17
-
19:34
-
18:46
-
17:59
-
16:52
-
15:44
-
14:36
-
14:29
-
13:58
-
13:42
-
13:04
-
11:31
-
11:20
-
10:47
-
10:05
-
00:57
-
00:46
- 1 марта 2022
-
23:15
-
22:57
-
22:47
-
22:05
-
20:53
-
19:52
-
18:41
-
17:36
-
16:20
-
15:48
-
14:54
-
14:02