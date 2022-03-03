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Берни Экклстоун считает отмену Гран-при России бессмысленной

Берни Экклстоун считает отмену Гран-при России бессмысленной
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Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что отмена Гран-при России в этом сезоне не имеет никакого смысла.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла официальное решение исключить из календаря Формулы-1 проведения Гран-при России. Ранее сообщалось лишь о его отмене. Причина такого решения организации — положение дел на Украине, где Российской Федерацией проводится специальная операция.

«Эта идея попытаться наказать Россию таким образом в спортивном смысле не накажет Путина. Гонка не будет иметь для него никакого значения и не окажет на него никакого негативного влияния.

Что он собирается делать, остановить военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)? Это всё смешно. Эти «О, мы должны что-то сделать, чтобы помочь», но они ничего не делают, только говорят, поскольку никто ничего не может сделать», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.news.

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