Макс Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» официально объявила о продлении контракта с голландским гонщиком Максом Ферстаппеном. Чемпион мира будет выступать за «Ред Булл» до конца 2028 года. Действующее соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» было рассчитано до конца 2023 года, теперь контракт продлён ещё на пять лет.



«Продление контракта с Максом до конца 2028 года — настоящее заявление о намерениях. Сейчас мы концентрируемся на том, чтобы сохранить чемпионский титул Макса, но эта сделка также показывает, что он часть долгосрочного плана команды. В момент, когда моторное подразделение „Ред Булл“ работает в соответствии с новым регламентом на 2026 год, мы хотели удостовериться, что за рулём машины в том сезоне будет лучший гонщик на стартовой решётке», — отметил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.



Ранее сообщалось, что по новому контракту Ферстаппен будет зарабатывать от 40 до 50 млн евро.