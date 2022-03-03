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Макс Ферстаппен объяснил, почему решил заключить новый контракт с «Ред Булл»

Макс Ферстаппен объяснил, почему решил заключить новый контракт с «Ред Булл»
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение продлить контракт с командой сразу на пять лет — до конца 2028 года. О сделке было объявлено сегодня. Зарплата Ферстаппена сторонами официально не раскрывалась.

«Я получаю наслаждение в составе „Ред Булл“, так что выбор в пользу того, чтобы остаться в команде до конца сезона-2028, был лёгким решением. Я люблю эту команду, а прошлый год был просто невероятным. Нашей целью с момента начала совместной работы в 2016 году было завоевание чемпионства, мы этого добились, так что теперь речь идёт о том, чтобы сохранять первый номер на машине в долгосрочной перспективе», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.

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