Австралия рассматривает возможность запретить российским пилотам участвовать в гонках

Австралийский автоспорт рассматривает возможность запретить российским гонщикам участвовать в соревнованиях в своей стране.
Напомним, ранее руководящий орган автомобильного спорта в Великобритании, компания Motorsport UK, запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях.
«Этот вопрос находится на стадии рассмотрения в консультации с федеральными властями и корпорацией Гран-при Австралии», — говорится в заявлении австралийского руководящего органа по автоспорту.
Австралийский запрет будет иметь значительно меньшее влияние, чем запрет Великобритании, исходя из географического положения и автономности австралийской автоспортивной индустрии.
Однако это будет означать, что российский гонщик Никита Мазепин, скорее всего, не сможет принять участие в Гран-при Австралии в следующем месяце, если останется в команде «Хаас».
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