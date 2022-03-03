Австралия рассматривает возможность запретить российским пилотам участвовать в гонках

Австралийский автоспорт рассматривает возможность запретить российским гонщикам участвовать в соревнованиях в своей стране.

Напомним, ранее руководящий орган автомобильного спорта в Великобритании, компания Motorsport UK, запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях.

«Этот вопрос находится на стадии рассмотрения в консультации с федеральными властями и корпорацией Гран-при Австралии», — говорится в заявлении австралийского руководящего органа по автоспорту.

Австралийский запрет будет иметь значительно меньшее влияние, чем запрет Великобритании, исходя из географического положения и автономности австралийской автоспортивной индустрии.



Однако это будет означать, что российский гонщик Никита Мазепин, скорее всего, не сможет принять участие в Гран-при Австралии в следующем месяце, если останется в команде «Хаас».