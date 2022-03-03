Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России

Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведении Гран-при России. Таким образом, российский этап, ранее исключённый из календаря сезона-2022, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
«Формула-1 может подтвердить, что она расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку», — гласит краткое заявление Формулы-1.
В 2022 году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области. Действующий контракт между компанией-промоутером «Росгонки» и Формулой-1 действовал до конца 2025 года.
Гран-при России проводился с 2014 года, все гонки проходили на трассе в Сочи. Во всех Гран-при победителями становились представители «Мерседеса».
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