Фернандо Алонсо: мы потеряли в мощности с новым топливом, и это придется учитывать

Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо обозначил проблемы нового болида своей команды.

«Я не знаю, доволен ли я пока работой машины или нет, потому что мы находимся в самом начале пути, но в целом я удовлетворён тем, как всё идёт, тем, как проходит новая предсезонка. В целом, пандемия дала нам передышку. Это первые дни новой машины, есть как позитивные моменты, так и проблемы, решение которых нам предстоит найти.

Я надеюсь, мы будем наравне со всеми, но мы потеряли в мощности с новым топливом, и это придется учитывать.», — приводит слова Алонсо Planetf1.

Ранее «Альпин» пришлось досрочно завершить тесты в Барселоне. Команда успешно завершила 266 кругов за три дня шейкдауна в Барселоне.

Ранее Фернандо Алонсо поделился мыслями об успехах «Рено» относительно работы с двигателем.