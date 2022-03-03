Фернандо Алонсо: мы потеряли в мощности с новым топливом, и это придется учитывать

Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо обозначил проблемы нового болида своей команды.
«Я не знаю, доволен ли я пока работой машины или нет, потому что мы находимся в самом начале пути, но в целом я удовлетворён тем, как всё идёт, тем, как проходит новая предсезонка. В целом, пандемия дала нам передышку. Это первые дни новой машины, есть как позитивные моменты, так и проблемы, решение которых нам предстоит найти.
Я надеюсь, мы будем наравне со всеми, но мы потеряли в мощности с новым топливом, и это придется учитывать.», — приводит слова Алонсо Planetf1.
Ранее «Альпин» пришлось досрочно завершить тесты в Барселоне. Команда успешно завершила 266 кругов за три дня шейкдауна в Барселоне.
Ранее Фернандо Алонсо поделился мыслями об успехах «Рено» относительно работы с двигателем.
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