Стали известны детали нового контракта Ферстаппена с «Ред Булл»

Стали известны финансовые детали нового контракта голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с австрийской командой, сообщает итальянское издание Motorsport. По информации источника, контракт заключён на три сезона начиная с 2024 года, после чего в соглашении может быть активирована функция продления до 2028 года.



До 2026 года Ферстаппен будет получать по € 40 млн в год, а в случае продления соглашения его зарплата вырастет до € 50 млн.



Таким образом, с 2024 по 2028 год Ферстаппен может заработать € 220 млн.



Напомним, Ферстаппен является действующим чемпионом Формулы-1, а «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов команды останется прежним: помимо Ферстаппена, в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Мексики Серхио Перес.