Сидоркова не примет участие в тестах чемпионата W Series, её будущее в серии под вопросом

Российская гонщица Ирина Сидоркова не примет участие в предстоящих тестах чемпионата W Series, сообщает RacingNews со ссылкой на представителей организаторов чемпионата. Тесты W Series должны пройти на этой неделе в Барселоне.
«Решение о будущем участии Ирины в чемпионате будет принято в надлежащее время», — цитирует представителя W Series RacingNews365.
Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Оно было принято 1 марта по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.
Позднее британская ассоциация решила не допускать российских гонщиков до соревнования на территории страны. Одна из гонок W Series запланирована именно в Великобритании — на автодроме в Сильверстоуне.
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