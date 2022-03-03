Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сидоркова не примет участие в тестах чемпионата W Series, её будущее в серии под вопросом

Сидоркова не примет участие в тестах чемпионата W Series, её будущее в серии под вопросом
Комментарии

Российская гонщица Ирина Сидоркова не примет участие в предстоящих тестах чемпионата W Series, сообщает RacingNews со ссылкой на представителей организаторов чемпионата. Тесты W Series должны пройти на этой неделе в Барселоне.

«Решение о будущем участии Ирины в чемпионате будет принято в надлежащее время», — цитирует представителя W Series RacingNews365.

Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Оно было принято 1 марта по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.

Позднее британская ассоциация решила не допускать российских гонщиков до соревнования на территории страны. Одна из гонок W Series запланирована именно в Великобритании — на автодроме в Сильверстоуне.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022