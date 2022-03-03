Сидоркова не примет участие в тестах чемпионата W Series, её будущее в серии под вопросом

Российская гонщица Ирина Сидоркова не примет участие в предстоящих тестах чемпионата W Series, сообщает RacingNews со ссылкой на представителей организаторов чемпионата. Тесты W Series должны пройти на этой неделе в Барселоне.



«Решение о будущем участии Ирины в чемпионате будет принято в надлежащее время», — цитирует представителя W Series RacingNews365.



Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Оно было принято 1 марта по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту.



Позднее британская ассоциация решила не допускать российских гонщиков до соревнования на территории страны. Одна из гонок W Series запланирована именно в Великобритании — на автодроме в Сильверстоуне.