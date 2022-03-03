Bild: будущее Мазепина определено, его заменит Джовинацци

Решение об увольнении российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина уже принято, сообщает Bild. По информации источника, объявления об этом стоит ждать уже в ближайшее время — Мазепин уже не примет участие во вторых предсезонных тестах, которые состоятся в Бахрейне с 10 по 12 марта.
Однако, вопреки информации других источников, Bild сообщает, что Мазепина заменит не бразилец Пьетро Фиттипальди, а итальянский пилот Антонио Джовинацци. Ранее сообщалось, что контракт Джовинацци с командой Формулы-E «Драгон» включает в себя опцию разрыва в случае его приглашения любой из команд Формулы-1 на роль боевого пилота.
Напомним, Мазепин даже в случае сохранения места в «Хаасе» не сможет принять участие в Гран-при Великобритании Формулы-1 из-за санкций британской автоспортивной ассоциации — UK Motorsport. Организация официально запретила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях на территории страны.
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