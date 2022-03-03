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«Макларен» решил помочь детям на Украине

«Макларен» решил помочь детям на Украине
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Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о партнёрстве с ЮНИСЕФ, в рамках которого поддержали финансово детский фонд ООН.

«Мы уверены, что вас также беспокоит ситуация на Украине, как и нас. По этой причине «Макларен» принял решение поддержать гуманитарные усилия ЮНИСЕФ по помощи детям и семьям, оказавшимся в опасности. Ландо, я и команда «Макларен» внесли свои пожертвования», — рассказали Даниэль Риккардо и Ландо Норрис на видео, опубликованном в «твиттере» команды.

Напомним, из-за ситуации на Украине Формула-1 отменила проведение Гран-при России. Будущее Никиты Мазепина в Формуле-1 также находится под вопросом.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте объявил, что выделит € 1 млн для помощи детям на Украине, а также детям-беженцам в соседних странах.

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