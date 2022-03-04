Менеджер Ферстаппена: мы ещё не видели лучшую версию Макса
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Раймонд Вермюлен, менеджер голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отметил «боевой дух» внутри австрийской команды и выразил мнение, что его клиент будет и дальше продолжать прогрессировать.
«Планы у «Ред Булл» на будущее выглядят очень радужно. Я вижу боевой дух в команде, и нас это в полной мере устраивает. Формула-1 вступает в новый период, и нет никакого безумства в том, чтобы думать о долгосрочной перспективе. Наше видение выходит за рамки первых гонок нового сезона. Команда занимает лидирующие позиции, и ситуация нам кажется вполне благоприятной. Что касается Макса, то он всё ещё продолжает прогрессировать. Мы ещё не видели его лучшую версию», — приводит слова Вермюлена De Telegraaf.
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